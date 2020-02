Sobral atrai curiosos e retoma rotina após toque de recolher e Cid Gomes baleado

SOBRAL, CE (FOLHAPRESS) - A população de Sobral (CE), a 270 km de Fortaleza, enfrenta uma quinta-feira (20) mais calma depois do clima de medo do dia anterior.Na quarta-feira (19), comerciantes chegaram a fechar as portas devido ao toque de recolher imposto por homens encapuzados que circulavam em viaturas de polícia. A situação foi agravada ainda pela confusão diante do quartel com PMs amotinados, onde Cid Gomes (PDT-CE), senador licenciado, foi baleado ao avançar com uma retroescavadeira.O trator que Cid levou até a porta do 3º Batalhão da PM, no centro de Sobral, ainda estava parado próximo ao portão arrebentado no início da tarde desta quinta.A presença do veículo acabou levando muitos curiosos ao local, que paravam e tiravam fotos -alguns gravavam vídeos para as redes sociais. Os vidros quebrados, uma pedra e uma garrafa de água vazia ainda podiam ser vistos dentro do trator."Está o dia inteiro assim, o povo passa e para, principalmente aqueles que vêm de moto. É uma recordação meio estranha para guardar", disse Rômulo Marques, 49, que trabalha com vans que transportam passageiros de Sobral até a cidade vizinha de Meruoca, na serra.Ele não presenciou a confusão que terminou com o senador levado ao hospital -transferido nesta quinta para um hospital em Fortaleza, Cid tinha quadro de saúde estável. "Ouvi no rádio, até tentei voltar, mas quando cheguei já havia terminado. O dia inteiro ontem estava tenso", disse Marques.O trator não deve sair do local até receber vistoria da perícia, que fará parte do inquérito que vai investigar os tiros levados pelo senador.O batalhão está desde a madrugada desta quinta reocupado por tropas do governo, e os manifestantes deixaram o local sem resistir.Havia militares do batalhão de choque dentro do prédio, mas, segundo apurou a reportagem, o funcionamento do quartel estava normal, o que facilitou que PMs pudessem sair às ruas nesta quinta.A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará ainda não divulgou detalhes da investigação.Há carros da Polícia Militar circulando pelas ruas de Sobral, diferentemente de quarta."Ontem não tinha PM nas ruas, não. Os que queriam trabalhar não puderam entrar no quartel, que estava tomado. Mas hoje está mais tranquilo, já vemos policiais", disse o lixeiro Antônio Viana, 52.Ele estava trabalhando no caminhão da coleta quando ocorreu a confusão com Cid. "Tivemos que desviar o caminho, ficou tudo parado aqui nessa região."Além dos policiais militares, há também guardas municipais e policiais civis fazendo o patrulhamento pelas ruas de Sobral. O governo não divulga o número de policiais que estão paralisados, mas 261 serão estão sendo investigados suspeitos de participarem da manifestação."Medo. Eles pareciam bandidos", disse Alana Ximenes, 26, que trabalha na Casa das Carnes, açougue que fica em uma das principais avenidas do centro de Sobral e que na quarta presenciou homens encapuzados passando em carros da Polícia Militar mandando os comerciantes fecharem as portas."Fechamos. Eles não apontavam armas, mas estavam com armas na cintura", disse Ximenes.A avenida Diogo Gomes, no centro da cidade e a poucos metros de onde Cid foi baleado, tem todo tipo de comércio: farmácia, açougue, loja que vende produtos descartáveis, lanchonetes e o mercado municipal de Sobral.A maioria dessas lojas fechou as portas por meia hora na quarta, depois do toque de recolher imposto pelos encapuzados. Alguns reabriram depois que policiais civis passaram afirmando que todos tinham segurança, outros resolveram deixar fechado por precaução, mas alguns não fecharam em nenhum momento."É conversa de policial, não fechamos não. Os clientes ficaram aqui também. Não é para ter medo, mas é uma situação que ninguém quer ver", disse Expedito Batista, 58, funcionário da lanchonete Big Lanches.TRANSFERÊNCIAO senador Cid Gomes foi transferido para um hospital particular de Fortaleza após receber alta da UTI do Hospital do Coração em Sobral.Ele foi levado de helicóptero, acompanhado de familiares e do secretário de saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins, conhecido como Dr. Cabeto, que desde quarta esteve em Sobral acompanhando a recuperação de Cid.Em Fortaleza o senador ficará internado em um hospital particular, o Monte Klinikum. Ele foi recebido pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Santana é aliado político de Cid e de seu irmão Ciro Gomes, que já estava em Fortaleza.Cid Gomes recebeu dois tiros, um atingiu a clavícula e saiu e o outro ficou alojado próximo ao pulmão. Foi feita uma drenagem e o estado de saúde é estável.