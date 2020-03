O dia de amanhã com o Covid -19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um senador teve confirmado o contágio por coronavírus. Dessa vez é o cearense Prisco Bezerra (PDT), suplente de Cid Gomes (PDT-CE), que se licenciou do cargo em dezembro para cuidar da organização do partido no estado.

Segundo a assessoria de Bezerra, após apresentar sintomas semelhantes a uma gripe, com tosse e febre, o senador foi submetido a exame e o resultado foi positivo.

O parlamentar viajou com Davi Alcolumbre (DEM-AP) a Manaus, na semana passada. O presidente do Senado também teve o resultado positivo e chegou a ser hospitalizado.

De acordo com a assessoria de Bezerra, o parlamentar está em casa desde o fim de semana, em quarentena, por medida de precaução, e está trabalhando em regime de home office.