Relembre motins de policiais pelo país desde o de Minas Gerais em 1997

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Greves são proibidas para agentes das polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal e do Corpo de Bombeiros, mas o país tem um longo histórico de movimentos de paralisação dessas categorias.Foi durante o motim da Polícia Militar do Ceará que o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) foi atingido, nesta quarta-feira (19), por dois tiros em Sobral (a 270 km de Fortaleza). Ele tentava avançar com uma retroescavadeira no 3º Batalhão, tomado por policiais que demandam reajuste salarial.Cid é irmão de Ciro Gomes, que foi candidato à presidência nas eleições de 2018 pelo PDT. Na madrugada desta quinta (20) o governo do Ceará retomou o controle do quartel, que estava ocupado desde segunda (17).Veja alguns dos movimentos de policiais desde a década de 1990.1997 - Minas GeraisManifestação de policiais militares em Minas Gerais, que dura 14 dias, é a primeira de uma série em todo país. Em junho, um policial morre baleado em uma passeata e a crise se estende para outros onze estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Santa Catarina e São Paulo. No mês seguinte a paralisação assume dimensões de crise de Estado, e policiais entram em conflito com o Exército. O então governador de, Alagoas Divaldo Suruagy (PMDB), se afasta do cargo e renuncia em 1º de novembro.1998 - PernambucoEm maio tem início um motim de policiais civis em Pernambuco, que dura mais de 48 dias. Em dezembro do mesmo ano, um motim conjunto da PM e da Polícia Civil no Espírito Santo deixa o estado sem policiamento. Os salários estavam atrasados havia quatro meses.2000 - AlagoasDurante o Carnaval, a Polícia Civil de Alagoas se amotina e para 13 das 14 delegacias da capital. Em agosto e outubro, é a vez de Sergipe e Pernambuco anunciarem motim após três meses de negociação.2001 - Tocantins, Pernambuco e BahiaParalisação de PMs de Tocantins dura 12 dias e três municípios decretam emergência. Em maio, o governo federal envia tropas do Exército ao estado em uma tentativa de colocar fim à paralisação da Polícia Militar. Em julho, policiais civis de Pernambuco também se amotinam, reivindicando aumento do salário base e nomeação de 1.600 policiais concursados.No mesmo mês, a Polícia Militar baiana também decretou paralisação. Por causa dela, lojas ficaram fechadas vários dias, ônibus deixaram de circular em Salvador e bancos foram proibidos de abrir pelo Banco Central, em Brasília.2004 - NacionalDurante 61 dias, entre março e maio, policiais federais fizeram motim. Os manifestantes promoveram passeatas e até realizaram, em Brasília, o velório simbólico do então ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, com um caixão de madeira rodeado por "viúvas" vestidas de preto. Eles reivindicavam o pagamento de salário equivalente à escolaridade de nível superior para as categorias em motim. No mesmo ano, policiais civis em Alagoas, Piauí e Minas Gerais também paralisaram.2007 - CearáEscrivães, peritos, inspetores e investigadores da Polícia Civil do Ceará se amotinaram. O governador da época era Cid Gomes, então no PSB, e ele anunciou corte no ponto dos grevistas. A principal reivindicação era o reajuste salarial baseado em um plano de cargos e carreiras que incluísse a obrigatoriedade de curso superior para os policiais civis.2008 - São PauloEm setembro, policiais civis de São Paulo se amotinaram reivindicando aumento salarial de 15% naquele ano e reajustes de 12% nos dois anos seguintes, além de eleição direta para delegado geral. No quinto dia, o motim já tinha 70% de adesão. No dia 16 de outubro daquele ano, a rua Padre Lebret, na região do Morumbi, foi palco de um conflito entre PMs e policiais civis que aderiram à paralisação que deixou 29 pessoas feridas. No mesmo mês cerca de 500 policiais civis ocuparam a Assembleia Legislativa de São Paulo para protestar.2012 - NacionalA Polícia Federal entrou em motim junto com outros órgãos do funcionalismo, como a Polícia Federal Rodoviária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Receita Federal. Em agosto, servidores de 18 setores, entre eles a Polícia Rodoviária Federal, aceitaram uma proposta e encerraram paralisação. No mesmo ano, a Polícia Militar da Bahia ficou paralisada durante 12 dias. Eles ocuparam o prédio da Assembleia Legislativa da Bahia por nove dias.2017 - Espírito SantoUm motim de 21 dias de policiais militares no Espírito Santo provocou uma onda de violência que resultou em mortes, saques, interrupção de aulas nas escolas, paralisação de ônibus e fechamento de shoppings na Grande Vitória. O movimento teve participação de familiares para bloquear os batalhões e reivindicar reajuste salarial de 65% até 2020.2020 - CearáO motim da PM no Ceará que resultou na hospitalização de Cid Gomes começou nesta segunda-feira. Nesta quarta, pessoas encapuzadas passaram a invadir quartéis e, em um deles, em Fortaleza, dez viaturas foram levadas. Em outro, carros e motos tiveram os pneus esvaziados. Três policiais militares foram presos e 261 estão sendo investigados por participação nos atos. Os policiais pedem que o pagamento de reajuste seja feito em apenas uma parcela e que seja apresentado um plano de carreira para a categoria.