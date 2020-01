Procurador que denunciou Glenn é o mesmo que denunciou presidente da OAB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O procurador da República Wellington Divino Marques de Oliveira, que denunciou o jornalista Glenn Greenwald e outras seis pessoas sob acusação de hackear telefones de autoridades ligadas às investigações da Lava Jato, é o mesmo que denunciou o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, por calúnia contra o Ministro da Justiça, Sergio Moro.Em julho, Santa Cruz disse, em entrevista à Folha de S.Paulo, que o ministro “banca o chefe da quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas”. O presidente da OAB comentava outra reportagem do jornal que revelou que Moro telefonou para autoridades que teriam sido alvo dos hackers presos pela Polícia Federal na Operação Spoofing.Na semana passada, a Justiça rejeitou a denúncia do MPF contra Santa Cruz.Nesta terça (21), o Ministério Público Federal em Brasília denunciou sete pessoas sob acusação de envolvimento no hackeamento de contas de Telegram de autoridades como Moro o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato em Curitiba.