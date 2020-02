Primeiro prefeito do PT, Gilson Menezes morre aos 70 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gilson Menezes, um dos fundadores do PT e primeiro prefeito eleito pelo partido, morreu neste domingo (23), aos 70 anos.Em nota, o PT informou que Gilson estava em Santa Catarina há quatro meses, na busca de um transplante de rim. A causa da morte não foi informada.Baiano da cidade de Miguel Calmon (360 km de Salvador), Gilson Menezes chegou a Diadema (Grande SP) aos 11 anos. Metalúrgico, foi um dos líderes das greves de 1979 no ABC paulista.Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em 1980, elegeu-se prefeito de Diadema em 1982, posto que ocupou de 1983 a 1988.Comandaria novamente a cidade de 1997 a 2000, desta vez filiado ao PSB . Foi ainda vice-prefeito de Diadema, de 2009 a 2012, pelo mesmo partido, na administração de Mário Reali (PT).Sua última candidatura foi em 2016, pelo PDT, quando brigou por uma vaga na Câmara dos Vereadores na cidade de Diadema, mas não foi eleito.O enterro está previsto para acontecer às 10h desta segunda-feira (24).