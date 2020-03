Um 'tac' para a Umanizzare

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo confirmou nesta quinta-feira (12) que o chefe da Secom, Fabio Wajngarten, testou positivo para o novo coronavírus e disse que o serviço médico do Palácio do Planalto está "adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A manifestação do Planalto ocorre após a divulgação pela imprensa de que Wajngarten -que acompanhou Bolsonaro em viagem oficial à Flórida- é portador do vírus.

No comunicado, o governo também diz que avisou as autoridades americanas sobre o caso. Durante a viagem, o chefe da Secom manteve contato e posou para fotos com o presidente Donald Trump.

"O secretário de Comunicação está cumprindo todas as recomendações médicas, em quarentena domiciliar, e só retornará ao seu trabalho quando não houver risco de transmissão da doença", diz a nota.

Leia a nota na íntegra:

"O Serviço Médico da Presidência da República adotou e está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do Presidente da República e de toda comitiva presidencial que o acompanhou em recente viagem oficial aos Estados Unidos, bem como dos servidores do Palácio do Planalto.

Isso porque um dos integrantes do grupo, o Secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, é portador do novo coronavírus Covid-19, confirmado em contraprova já realizada.

O governo brasileiro também já comunicou às autoridades do governo norte-americano a ocorrência do evento para que elas também adotem as medidas cautelares necessárias.

O Secretário de Comunicação está cumprindo todas as recomendações médicas, em quarentena domiciliar, e só retornará ao seu trabalho quando não houver risco de transmissão da doença.

Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República"