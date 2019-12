PF faz buscas no Congresso e STF afasta deputado federal do cargo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal realiza na manhã deste sábado (21) busca e apreensão no Congresso, em operação que tem como um dos alvos o deputado federal José Wilson Santiago (PTB-PB).A medida foi autorizada pelo ministro Celso de Melo, do STF (Supremo Tribunal Federal), que decidiu também afastar o parlamentar do cargo.A ação da PF, segundo informativo divulgado nesta manhã, tem o objetivo de desarticular organização criminosa que fazia pagamentos ilícitos e superfaturava obras no sertão da Paraíba.Ao todo, a polícia cumpre outros 13 mandados do mesmo tipo, em residências e locais de de trabalho dos investigados, quatro mandados de prisão preventiva e sete ordens de afastamento de funções públicas.Segundo a nota da PF, os investigados deverão responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude licitatória e formação de organização criminosa, cujas penas, somadas, ultrapassam 20 anos de reclusão.Além do deputado, os outros alvos são: João Bosco Nonato Fernandes, prefeito de Uiraúna (PB), quatro assessores do parlamentar (Evani Ramalho, Israel Nunes, Luiz Carlos de Almeida e Zoir Neves), Severino Batista, funcionário da prefeitura, e o empresário Cledson Dantas.A investigação tem relação com desvios de dinheiro público na construção da Adutora Capivara, no sertão da Paraíba.As obras foram contratadas inicialmente, segundo o inquérito, pelo valor de R$ 24,8 milhões.De acordo com o que já foi apurado pela PF, cerca de R$ 1,2 milhão foi desviado para pagamento de vantagens ilícitas.