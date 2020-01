Morre aos 91 anos o ex-deputado federal José Camargo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta terça-feira (14), aos 91 anos, de insuficiência cardíaca o ex-deputado federal José Camargo.



Ele foi um dos fundadores do MDB em São Paulo, na década de 1960, e ocupou o cargo na Câmara por cinco mandatos, de 1971 a 1991, incluindo a legislatura da Constituinte (1987-88).



Advogado e empresário, foi fundador das rádios 89, Nativa e Alpha FM, que ainda hoje pertencem à família.



Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e deixa cinco filhos e oito netos. O velório será a partir das 8h30 desta quarta-feira (15), no cemitério do Morumbi, em São Paulo.



Ao longo de seus mandatos, Camargo também integrou os antigos PDS (hoje PP) e PFL (hoje DEM).



"Ele se portou mais na política como um articulador", diz um de filhos, o administrador de empresas João Camargo, 58.



O filho lembra que o ex-deputado foi muito próximo ao presidente João Figueiredo (1979-85), chegando a lançar no Congresso a proposta de reeleição dele à Presidência, e articulou a vitoriosa candidatura a prefeito de São Paulo de Jânio Quadros, em 1985.



Em rede social, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que recebeu com profundo pesar a notícia. "Minha solidariedade aos familiares e amigos nesse triste momento."