Marta Suplicy se filia ao Solidariedade e fala em exercer qualquer papel nas eleições em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-prefeita Marta Suplicy se filiou ao Solidariedade nesta quinta-feira (2). A filiação a um partido até 4 de abril, segundo as regras da Justiça Eleitoral, era o primeiro passo para que Marta pudesse concorrer à Prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano.

Em nota, a ex-prefeita fala em frente ampla para disputar as eleições de 2020, mas não deixa claro se será candidata -afirma que pode exercer qualquer papel.

"Filiei-me ao Solidariedade com a perspectiva de continuar lutando pela construção de uma frente ampla para disputar as eleições de 2020 que poderá governar a cidade de São Paulo com força política, competência e compromisso social. Nesta arquitetura de unidade democrática posso exercer qualquer papel. Pretensão pessoal não é o que me move neste momento", diz Marta.

Marta já vinha se movendo em busca de formar uma frente de defesa da democracia em oposição à direita representada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Na nota divulgada nesta quinta, ela prega unidade "das forças liberais, de centro, progressistas, todas democráticas".

Marta, que já foi do PT, estava sem partido desde que deixou o MDB, em agosto de 2018.