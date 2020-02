Lula e papa Francisco se encontram na Itália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o papa Francisco nesta quinta-feira (13), no Vaticano.



O petista viajou na terça (11) para visitar o pontífice. No encontro, os dois conversaram sobre lawfare -termo criado para indicar uma disputa política travada por meio do Judiciário.



A reunião foi intermediada pelo presidente da argentina, Alberto Fernandez.



A viagem foi possível graças a uma decisão da Justiça de Brasília que adiou uma audiência que Lula daria pela Operação Zelotes. A volta do petista para o Brasil está marcada para o sábado (15).