Justiça penhora Hilux de Ciro Gomes para indenizar Fernando Holiday

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo determinou a penhora de uma pick-up Toyota Hilux do ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) para que ele arque com parte da indenização à qual foi condenado a pagar ao vereador Fernando Holiday (DEM) por tê-lo chamado de "capitãozinho do mato".A decisão foi assinada pela juíza Lígia dal Colleto Bueno, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível. A assessoria de Ciro diz que ele vai recorrer.Em fevereiro de 2019, Ciro foi condenado em primeira instância no processo no qual Holiday, ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre), pede R$ 38 mil de indenização por danos morais."Imagina, esse Fernando Holiday aqui. O capitãozinho do mato, porque é a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato do passado', declarou o ex-governador do Ceará em entrevista à Rádio Jovem Pan em junho de 2018.O pedetista foi candidato à Presidência da República em 2018.