Jornalistas criam plataforma que reúne mulheres especialistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para aumentar a diversidade das fontes jornalísticas, Isabela Ponce e María Sol Borja, jornalistas do site equatoriano GK, criaram a plataforma “Voces Expertas”, que reúne mulheres especialistas em diversas áreas.Segundo o relatório do Projeto de Monitoramento Global de Meios, das fontes consultadas por jornalistas na América Latina, apenas 27% são mulheres. Por isso, o objetivo do site é servir de guia para a mídia, indicando profissionais que possam explicar determinado tópico e, com isso, dar visibilidade para as mulheres e diversificar as vozes das matérias.O site deve ser lançado no dia 15 de fevereiro, mas já é possível que as especialistas se cadastrem no sistema (https://gk.city/fuentes-expertas-ecuador/), que será atualizado constantemente.Nesse cadastro, as especialistas também têm a opção de informar sua preferência por falar em veículos impressos, rádio, televisão ou online.