MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - O ex-senador Jorge Viana e outros dois petistas do Acre anunciaram nesta segunda-feira (23) ter contraído o novo coronavírus.

Via redes sociais, Viana afirmou que, antes da confirmação do Covid-19, já estava em quarentena em Brasília após ter chegado por avião de Rio Branco. Ele informou que passa bem.

O presidente estadual do PT, Cesário Braga, e o deputado estadual Daniel Zen também estão com o coronavírus. Via redes sociais, eles pediram que as pessoas com quem conviveram nos últimos dias tomem as precauções necessárias.

Segundo o governo estadual, há 17 casos confirmados de coronavírus no Acre. Um deles, a advogada Isabella da Silva, 37, está em coma induzido e respira por aparelhos, segundo boletim médico divulgado na noite de segunda a pedido da família, após notícias falsas sobre o seu estado de saúde.