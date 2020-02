João Doria e Bia Doria estão em processo de separação, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e a artista plástica Bia Doria iniciaram um processo de separação, conforme informou a coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo neste domingo (9).​​Em viagem no exterior, o tucano divulgou nota afirmando que "assuntos pessoais serão tratados na intimidade". "Peço que respeitem a privacidade da minha família", completa.O governador tucano está em Abu Dhabi, onde se encontrou com o ministro de Assuntos Econômicos dos Emirados Árabes Unidos.A Folha de S.Paulo apurou que as discussões para o divórcio foram iniciadas, mas a separação não foi consolidada. Eles são casados há 27 anos.Procurada pela reportagem, Bia respondeu que não se separou de João Doria. "De nada sei. E uma decisão unilateral não faz parte do caráter dele", afirmou.Bia e Doria têm três filhos João Doria Neto, 25, Felipe, 19, e Carolina, 17. Como primeira-dama, Bia é a presidente do Fundo Social de São Paulo.Doria participa, até 12 de fevereiro, de reuniões, seminários e visitas técnicas nas cidades de Abu Dhabi e Dubai.