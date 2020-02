Google News Initiative lança programa de apoio a startups de jornalismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Google News Initiative lançou, em parceria com o Insper, o Startup Lab, projeto que busca apoiar startups de notícias e contribuir para o desenvolvimento do jornalismo no ambiente digital.A iniciativa oferecerá um programa de 13 semanas, de 6 de abril até 3 de julho, no Google for Startups, em São Paulo, destinado a empreendedores da área.As startups selecionadas irão receber um financiamento de até US$ 20 mil (R$ 88.882) e participarão de um treinamento que abordará tópicos como estratégia, produto, modelo de negócios, venda e marketing, construção de comunidade e captação de recursos.Para participantes que não residam em São Paulo, o Google irá cobrir as passagens e a acomodação durante o programa.Para se inscrever, é preciso preencher um formulário (https://bit.ly/2T6JCke). As organizações participantes precisam ser do Brasil e ter um produto funcional já lançado e ativo.As inscrições vão até 8 de março.