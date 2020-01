Economia de SP é novo pilar de discurso de Doria para 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A economia será o novo pilar do discurso do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), para a construção de sua pretendida candidatura à Presidência da República em 2022.Até aqui, o tucano considerava estabelecidas duas outras linhas retóricas: segurança pública e combate à pobreza na área mais carente do estado, o vale do Ribeira.Auxiliares de Doria acreditam que os bons números da economia paulista, em relação ao conjunto do país, podem formar uma base direta de comparação com o desempenho do governo Jair Bolsonaro (sem partido).Segundo a Secretaria da Fazenda paulista, o estado cresceu 2,6% em 2019, ante cerca de 1% do país.Essa melhoria possibilitou um pequeno efeito cascata de arrecadação que deverá ter repercussões neste ano de eleições municipais, com um aumento de 8% na distribuição da parcela do ICMS (principal imposto estadual) que cabe às 645 cidades paulistas.Houve também um reforço de caixa extra, com o sucesso do programa de parcelamento de dívidas do mesmo tributo. Foram pouco mais de R$ 10 bilhões arrecadados, mais de três vezes a expectativa inicial, e quase R$ 3 bilhões já entraram como parcela única.Entre técnicos, a expectativa é de que o Produto Interno Bruto paulista suba um pouco mais em 2020, talvez algo acima de 3%.Isso embasa, para a área política do governo, o discurso de que São Paulo é mais responsável pelo crescimento brasileiro do que a área econômica de Bolsonaro.Membros do governo, como o secretário Henrique Meirelles (Fazenda), já vêm propagandeando a criação de 291 mil vagas —a maior do país, o que é uma boa frase de efeito, mas que escamoteia o fato óbvio de que São Paulo tem a maior população brasileira e concentra 1/3 de seu PIB.Os dados foram publicado na manhã desta quarta (8) por Doria em sua conta no Twitter, na qual ele usualmente publica fotos de reuniões com empresários.Emprego é um ponto especialmente sensível no debate sobre o estado da economia, já que apesar da redução em 2019 ele ainda atinge 12 milhões de brasileiros e é geralmente o último ponto em que melhorias hoje levemente aferidas por indicadores macroeconômicos são sentidas pela população.Além disso, embora a tônica no Palácio dos Bandeirantes não seja de considerar a ideia de que obra ganha eleição viável, há também preocupação em mostrar serviço na área.Também foi feita nesta quarta (8) a licitação que o estado já fez de estradas, trecho de 1.200 km por R$ 1,1 bilhão. A concessão à iniciativa privada deve estar finalizada até o fim do ano, com instrumentos que visam a redução no custo do pedágio.O vice-governador, Rodrigo Garcia (DEM), elaborou também um sistema para o acompanhamento online de todas as obras estaduais.O programa começou a funcionar no fim do ano e pretende ser uma ferramenta de cobrança do secretariado em um ano que promete apresentar algum espaço fiscal para investimento, por menor que seja.Se todo o pacote será comprado pelo eleitor potencial, é outra história.O governador apresenta bastante dificuldade com sua imagem: o Datafolha mostrou no domingo (5) que, entre os brasileiros que o conhecem, 69% confiam pouco no paulista. Apenas 7% o consideram bastante confiável.Já rivais potenciais em 2022 estão melhor. O apresentador da Globo Luciano Huck é visto como muito confiável por 21%, Bolsonaro, por 22%, o petista Luiz Inácio Lula da Silva, por 30%, e o ministro Sergio Moro (Justiça), por 33%.Estrategistas do PSDB consideram que a desvantagem é reversível, mas depende do trabalho sobre pontos indicados em pesquisas qualitativas: o excessivo caráter paulista de Doria e sua imagem autossuficiente, vista em alguns grupos como arrogante ou elitista.Assim, mesmo a ideia de apresentar São Paulo como modelo embute riscos: moradores de outras regiões podem ressentir um ar de superioridade em tal propaganda.A segurança seguirá sendo um carro-chefe da marca que Doria pretende vender. Os números mais recentes apontam quedas inéditas na taxa de homicídios, seguindo uma tendência que já se observava em 2017.O outro ponto fala diretamente ao Nordeste: o projeto Vale do Futuro. Nele, o tucano pretende apresentar soluções para qualificar mão de obra e melhorar indicadores no vale do Ribeira, dono dos índices de desenvolvimento humano mais baixos de São Paulo.Como diz um aliado de Doria, é preciso ter algo a mostrar como exemplo para o eleitorado mais pobre e conservador —que oscila entre o petismo e o bolsonarismo hoje. Por óbvio, o Vale do Futuro tem de dar algum resultado para a tática funcionar.Há questões de ordem interna também. No PSDB, há setores que acreditam ser possível minar a candidatura presidencial do governador.Por isso há um trabalho de promoção de nomes alternativos dentro da sigla, como o governador Eduardo Leite (RS), embora mesmo esses adversários de Doria admitem que será muito difícil barrar o paulista no cenário atual.Isso pode até antever um racha interno, com os adversários do governador migrando para uma eventual candidatura de Huck —que já é apadrinhado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas cuja real intenção de disputar ainda é alvo de dúvidas.Hoje, os pró-Doria dão de ombros e afirmam que o governador muda de partido, se for o caso, para 2022 —considerando, claro, a manutenção do cenário atual.Não parece ser tão simples, dado que a costura de alianças em um ambiente em que o PSDB não é mais o partido dominante da polarização histórica recente com o PT será bastante mais complexo.Agremiações como o DEM e o PSD tendem a sair reforçadas do pleito municipal, o que deixará os tucanos na obrigação de manter o controle da capital paulista.E isso é algo longe de estar assegurado, até pelas dúvidas sobre as condições de o prefeito Bruno Covas concorrer, dado que está em tratamento de câncer.