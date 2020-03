Bolsonaro não é um homem mau

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que foi lamentável a participação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas manifestações de domingo (15).

"Foi uma participação inadequada e um mau exemplo. É lamentável, eu lamento como brasileiro", disse o governador.

As autoridades médicas recomendam evitar aglomerações, como as da manifestação de domingo, para frear o avanço do coronavírus.

A declaração do governador foi dada em coletiva de imprensa nesta segunda (16), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.