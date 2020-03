Discurso de Bolsonaro sobre coronavírus causa polêmica e ‘panelaço' pelo Brasil

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Algumas das grandes cidades brasileiras registraram na noite desta segunda-feira (17) um panelaço contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Os protestos ocorreram depois que o presidente teria declarado que estava havendo 'histeria' em relação ao novo coronavírus e que ações de governadores sobre isolamento prejudicam a economia

Moradores registraram manifestaram das janelas de casa, gritando 'Fora, Bolsonaro'.

Panelaço contra Bolsonaro no centro de São Paulo. Mais uma prova de que a terra não é plana e dá muitas voltas. #AcabouBolsonaro pic.twitter.com/wa131YPVj8 — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) March 18, 2020

No domingo (15), o presidente participou de um ato a favor do governo e cumprimentou apoiadores no Distrito Federal, descumprindo monitoramento por conta do vírus; mais dez pessoas que viajaram em comitiva com o presidente foram detectadas com o Covid-19.