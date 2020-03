Direita se divide no Twitter sobre ato do dia 15

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A discussão entre usuários de direita no Twitter sobre as manifestações marcadas para 15 de março em apoio a Jair Bolsonaro está dividida: parte das mensagens mais retuitadas ataca os outros Poderes (Congresso e Supremo), parte é de simples defesa do presidente da República.A análise foi feita por meio do GPS Ideológico, ferramenta da Folha que categorizou 1,7 milhão de contas, posicionando os perfis numa reta, do ponto mais à direita ao mais à esquerda, dependendo de quem cada usuário segue.Para a análise da discussão sobre os atos de 15 de março, a reportagem coletou todos os tuítes a partir do dia 17 deste mês que continham menção às manifestações.O evento tinha característica de crítica ao Congresso, sob a alegação de que os parlamentares estão boicotando ações do Executivo.A discussão sobre a manifestação ganhou força após o jornal O Estado de S. Paulo revelar na última terça-feira (25) que Bolsonaro havia compartilhado no WhatsApp mensagem de apoio ao ato, que foi interpretado como endosso ao ataque ao Legislativo.Nos oito dias anteriores à reportagem, houve 95 mil usuários tuitando sobre os atos. Após a publicação da notícia, foram necessárias apenas 17 horas para se chegar ao mesmo montante novamente.O rápido crescimento na discussão sobre os atos também foi captado pela FGV-Dapp (Diretoria de Análise de Políticas Públicas). O monitoramento da faculdade apontou crescimento de 550% nas menções aos atos em apenas 48 horas após a reportagem.Houve rápida reação, vinda, por exemplo, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que apontaram ameaça à democracia.Parte dos usuários de direita no Twitter passou então a sustentar que os atos, anteriormente contra o Congresso, eram de defesa do governo, não de ataque ao Legislativo.A reação do presidente Bolsonaro foi dúbia. Em live no Facebook, ele negou que tenha incitado a população a ir às ruas contra o Congresso.Mas o presidente também reclamou que há propostas suas paradas no Congresso, como o projeto que prevê a perda da carteira de motorista apenas após 40 pontos (atualmente, são 20 pontos).Essa ambiguidade também se reflete na discussão na rede social sobre as manifestações.A reportagem analisou as cem mensagens que foram mais retuitadas entre os usuários de direita (grupo que domina as discussões; há poucas menções sobre os atos no centro e na esquerda).Foram 35 mensagens com críticas aos outros Poderes (Congresso e Supremo, especialmente) e 32 em que havia apenas a defesa do presidente.Entre os tuítes com críticas aos outros Poderes, o mais retuitado dentro da direita foi um do especialista em investimentos Leandro Ruschel (3,8 mil compartilhamentos).A postagem diz: "Quem é contra manifestações no dia 15? Rodrigo Maia, deputados do centrão, ministros do STF, partidos de esquerda, extrema imprensa, OAB; precisa dizer mais alguma coisa?".Foram incluídas nessa categoria mensagens que tinham apoio a Bolsonaro, mas que também continham críticas aos outros Poderes.Já no grupo de apoio "puro" ao presidente, a mensagem que mais circulou foi de um perfil chamado "brasileirinhos" (3,6 mil compartilhamentos). O tuíte fazia uma enquete perguntando "você vai na manifestação de 15/3 em apoio ao governo Bolsonaro?". O "sim" teve 86% dos votos.A categorização dos tuítes em grupos foi feita pela Folha. Em terceiro ficaram as críticas à imprensa e à oposição (em geral, os usuários de direita veem a mídia como adversária do governo).Foram 25 tuítes nessa categoria, entre os 100 mais retuitados. A maioria foi crítica à jornalista Vera Magalhães, que revelou a informação sobre o compartilhamento de Bolsonaro no WhatsApp.Os cem tuítes analisados foram retuitados 96 mil vezes.A relação entre o atual governo federal e o Congresso é tensa desde o início do mandato. Analistas apontam que o presidente não tem feito esforços para conseguir maioria no Legislativo e, assim, aprovar suas propostas.A grande medida no Congresso do ano passado, a reforma da Previdência, foi capitaneada por Rodrigo Maia. Neste ano, membros do governo reclamam que o Legislativo tem interferido demasiadamente na elaboração do Orçamento para 2020.