O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em guerra com o presidente Jair Bolsonaro, o governador João Doria (PSDB) afirmou que não é uma decisão dele se é necessário impeachment do ex-militar.

"Essa é uma decisão do Congresso Nacional. Não é uma decisão de governadores nem minha", disse, ao ser questionado pela reportagem.

O tucano afirmou ainda que tudo indica que Bolsonaro está atrapalhando o combate ao coronavírus. "De acordo com pesquisas do Instituto Datafolha, tudo indica que sim".

Durante a coletiva, Doria afirmou que a fala do presidente na terça (24) foi desastrosa. "Lamento que ele prefira escutar o gabinete do ódio do que o gabinete do bom senso", disse Doria.

O tucano também pediu para Bolsonaro respeitar as pessoas com mais de 60 anos, as principais vítimas do coronavírus.

Doria ainda citou irmã Dulce, pedindo solidariedade e amor ao próximo.