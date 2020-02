Datena e Bruno Covas conversam sobre sucessão em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador José Luiz Datena e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB-SP), jantaram juntos no sábado (15). O encontro, reservado, ocorreu no restaurante Pobre Juan, no bairro de Higienópolis, região central da capital paulista.No cardápio, além da comida, estava a sucessão municipal.Covas ainda busca o vice ideal para a sua chapa. Datena ainda não definiu se vai concorrer, e muito menos a que cargo: se a prefeito, na cabeça de chapa, ou como vice. Ele já foi sondado para todas as hipóteses."Eu gosto muito do Bruno. De sua tenacidade. É um sujeito forte, um bravo", diz Datena. "Mas politicamente não avançamos nada", completa ele, que deve se filiar ao MDB depois do Carnaval.Há alguns meses, o apresentador surgiu como nome para representar o bolsonarismo em São Paulo. Mas depois deixou claro que nunca se definiu como candidato do presidente.Ele já conversou com outros pré-candidatos como Marcio França (PSB-SP) e Andrea Matarazzo (PSD-SP).