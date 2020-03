Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A 17ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, que contaria com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 20 de março, em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, foi cancelada em razão do coronavírus.

"Somos um movimento que acima de tudo preza pela vida", justificou o MST (Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra), organizador do evento. O MST é o maior produtor de arroz orgânico (sem agrotóxico) da América Latina.

O diretório gaúcho do PT divulgou nota transmitindo "o agradecimento do ex-presidente Lula ao esforço dispendido nas atividades de planejamento, divulgação e mobilização". Segundo o partido, a agenda será "oportunamente retomada".