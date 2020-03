Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o presidente Jair Bolsonaro desestimular os atos pró-governo e com ataques ao Congresso previstos para domingo (15), a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou que não cabe à base governista ou a organizadores do evento definir se as manifestações devem ou não acontecer.

"Não cabe a nós dizer 'vá ou não vá'. Existe uma recomendação, mas vocês é que são donos das ruas, não nós", disse em vídeo transmitido ao vivo em suas redes sociais nesta sexta-feira (13). "Como deputada da base, eu acho que devo respeito ao presidente e a suas orientações", afirmou.

Em seu pronunciamento, Zambelli disse que fez o teste clínico para o novo coronavírus depois de ter estado em contato com o chefe da Secom, Fabio Wajngarten, e que espera os resultados.

Após pronunciamento de Bolsonaro sobre o tema na última quinta-feira (12), a hashtag "#DesculpeJairMasEuVou" tornou-se um dos assuntos mais comentados no Twitter. Ela tem sido adotada por apoiadores que pretendem ir às ruas no domingo apesar da pandemia do novo coronavírus.

Zambelli afirmou que o país não está "com um protocolo com proibição de grandes aglomerações" e que por isso não recomenda que as pessoas deixem de ir às manifestações. Ela, no entanto, pediu cautela por parte de grupos considerados de risco para que não haja "prejuízo político".

"A imprensa vai usar qualquer coisa de ruim que acontecer nessa manifestação, pós-manifestação. 'Teve uma pessoa grave que foi contaminada lá na manifestação', vai cair na conta do Bolsonaro ainda que ele tenha dito para não ir", disse.