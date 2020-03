Wilson Lima sai do limbo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os governadores do Nordeste fizeram reunião por vídeo-conferência nesta sexta (27) e endureceram o tom em relação ao presidente Jair Bolsonaro.

Em nota, eles dizem estar indignados com a postura do governo federal, "que contraria a orientação de entidades de reconhecida respeitabilidade e promove campanha de comunicação no sentido contrário, estimulando, inclusive, carreatas por todo o país contra a quarentena. Este tipo de iniciativa representa um verdadeiro atentado à vida".

Em outro ponto, os governadores pedem o fim das agressões por parte do presidente.

"Exigimos respeito por parte da Presidência da República, esperando que cessem, imediatamente, as agressões contra os governadores assumindo-se um posicionamento institucional, com seriedade, sobre medidas preventivas".

Assinada pelos nove governadores do Nordeste, a nota diz que "com bom senso e equilíbrio, vamos continuar orientados pela ciência e pela experiência mundial, para nortear todas as medidas, diariamente avaliadas, nesta guerra travada contra o coronavírus" e que as ações serão adaptadas à realidade de cada região.​