Bolsonaro ironiza levantamento sobre ataques contra jornalistas

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro fez publicações em suas redes sociais neste domingo (19) ironizando o levantamento da Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) que mostrou que ele foi o autor de 58% dos ataques contra veículos de comunicação e jornalistas no Brasil em 2019."Pegaram o QI médio da galera da imprensa. Deu 58", escreveu ele para um apoiador que comentou em sua postagem. O presidente publicou uma imagem com o título da reportagem feita pelo UOL sobre o levantamento, acompanhada de risadas."- KKKKKKKKKKKKKKK. - HAHAHAHAHAHAHA. - KKKKKKKKKKKKKKK.", escreveu Bolsonaro no Facebook, mesma rede social em que respondeu diretamente ao seguidor.Na pesquisa, divulgada na semana passada, a entidade contabilizou 208 ataques contra veículos de comunicação e jornalistas no ano passado. Destes, 121 foram praticados pelo presidente da República.A maioria dos ataques de Bolsonaro ocorreu em divulgações oficiais da Presidência da República, de acordo com a federação. Os registros foram encontrados em discursos e entrevistas -transcritos no site do Palácio do Planalto- e no Twitter oficial do presidente.O levantamento registrou que, no caso de Bolsonaro, "foram 114 ofensivas genéricas e generalizadas, além de sete casos de agressões diretas a jornalistas".Na última semana, o presidente atacou dois repórteres da Folha de S.Paulo que o questionaram sobre reportagens publicadas pelo jornal a respeito do chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Fabio Wajngarten.As notícias mostraram que o auxiliar do Planalto recebe, por meio da empresa da qual é sócio, dinheiro de agências e emissoras contratadas pelo governo federal.Na manhã de quinta-feira (16), o presidente reagiu negativamente a uma pergunta sobre o tema. "Fora, Folha de S.Paulo, você não tem moral para perguntar, não", afirmou, pedindo que outros repórteres fizessem perguntas. "Cala a boca", disse à reportagem.No início da noite, Bolsonaro respondeu mais uma vez com agressividade. "Você está falando da tua mãe?", disse.A reportagem havia perguntado: "O senhor sabia dos contratos do Fabio, presidente?"."Está falando da tua mãe? Você está falando da tua mãe?", afirmou Bolsonaro. "Não, estou falando do secretário de Comunicação, do Fabio Wajngarten", respondeu a reportagem.Dias antes, em 6 de janeiro, o presidente disse que os jornalistas brasileiros são uma "raça em extinção", falou que cada vez menos pessoas confiam na imprensa e que a leitura diária de jornais envenena e desinforma. Na ocasião, ele também acusou a Folha de S.Paulo de escrever mentiras.Em outubro, Bolsonaro disse que o jornal desceu "às profundezas do esgoto" após publicação de reportagem sobre possível uso de caixa dois na campanha dele à Presidência. No mesmo mês, determinou o cancelamento de assinaturas da Folha de S.Paulo no governo.