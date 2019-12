Bolsonaro 'escapa' de base naval, toma suco de milho e visita ponto turístico da BA

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Três dias após chegar a Salvador para passar o feriado prolongado de Réveillon na praia exclusiva de Inema, na Base Naval de Aratu, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) visitou nesta segunda-feira (30) o Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos da capital baiana.Com uma camisa social azul, sob sol de 29 graus, o presidente foi tietado por populares aos gritos de "mito" enquanto se dirigia ao Museu Náutico da Bahia. A comunicação do 2º Distrito Naval confirmou a visita, mas não informou quanto tempo o presidente permaneceu no local.Durante a passagem do presidente, o trânsito no bairro, que registra intensa movimentação de banhistas no verão, sofreu alterações. Segundo o órgão de trânsito da prefeitura, o tráfego do Porto da Barra sentido Farol foi desviado e assim permaneceu por cerca de uma hora.Antes do passeio na Barra, o presidente divulgou, em suas redes sociais, uma parada em um posto de combustíveis da rede Menor Preço, na rodovia BR-324, no sentido Feira de Santana-Salvador.O presidente permaneceu no local por cerca de meia hora, onde foi a uma rede de franquia da marca Rei da Pamonha, bebeu um copo de suco de milho, que custa R$ 8, depois visitou uma churrascaria ali mesmo e cumprimentou trabalhadores, segundo uma funcionária do estabelecimento.Bolsonaro retornou à Base Naval já no início da tarde, por volta das 14h. O presidente viajou sem a primeira-dama Michelle Bolsonaro, que ficou em Brasília. Ela deve passar por uma cirurgia nos próximos dias.Na sexta-feira (27), quando cumprimentou um grupo de simpatizantes antes do embarque na porta do Palácio da Alvorada, o presidente não deu detalhes sobre o procedimento cirúrgico. Segundo ele, "é coisa besteira".Na entrada da residência oficial, a primeira-dama também foi questionada sobre o assunto e disse apenas que "não é nada grave". Ela deve passar a virada do ano com familiares em Brasília.O presidente fica na Bahia até 5 de janeiro, quando retorna para Brasília.A Base Naval de Aratu fica localizada na península de Paripe, na baía de Todos os Santos. Cercada por mata atlântica, a praia privativa tem areia branca e água verde-esmeralda.O local era destino favorito da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) durante os feriados do Réveillon e do Carnaval. A petista passou quatro anos seguidos o recesso de fim de ano na base militar.Como sua sucessora, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também passou quatro anos seguidos o Réveillon na praia reservada. Em janeiro de 2010, ele foi fotografado carregando uma caixa de isopor na cabeça.