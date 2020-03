Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi alvo de panelaço pelo oitavo dia seguido nesta terça-feira (24).

O protesto ocorreu durante pronunciamento do presidente a respeito do coronavírus, em bairros de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Curitiba.

Os atos têm sido convocado em redes sociais desde a última terça-feira (17), impulsionados pela reação de Bolsonaro à pandemia, que afetou a rotina de milhões de brasileiros e deve ter duro impacto na economia.

Na última sexta-feira (20), Bolsonaro disse que não está preocupado com os panelaços. "Eu não estou preocupado com o panelaço. Eu estou preocupado com o vírus, com a saúde, com o emprego do povo brasileiro", afirmou. "Qualquer panelaço, qualquer coisa que venha a acontecer é manifestação democrática. Toca o barco."