Bolsonaro anuncia Onyx na Cidadania e general Braga Netto na Casa Civil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou na tarde desta quinta-feira (13) a saída de Onyx Lorenzoni da Casa Civil. Ele assumirá agora a pasta da Cidadania, antes comandada por Osmar Terra.A Casa Civil será assumida pelo general do Exército Walter Souza Braga Netto, confirmando o terceiro ministro militar no Palácio do Planalto.Além de Braga Netto, outros dois generais chefiam a Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o GSI, Augusto Heleno.O convite de Bolsonaro a Braga Netto, antecipado nesta quarta-feira (12) pela Folha de S.Paulo, consolida a retomada do prestígio do núcleo militar no governo.As trocas foram confirmadas pelo próprio Bolsonaro em suas redes sociais."Informo que o Ministério da Cidadania será comandado pelo Deputado Federal Onyx Lorenzoni. A Chefia da Casa Civil será exercida pelo General de Exército Walter Souza Braga Netto", escreveu o presidente.Na manhã desta quinta-feira, ele havia dito que as trocas ministeriais seriam anunciadas apenas por meio de publicações no Diário Oficial da União.O presidente agradeceu ainda Osmar Terra, que deverá reassumir o mandato de deputado federal. O agora ex-ministro negou a oferta feita por Bolsonaro de assumir uma embaixada."Agradeço ao Ministro Osmar Terra pelo trabalho e dedicação ao Brasil e que terá continuidade na Câmara dos Deputados", escreveu.A transmissão de cargos, pelo que informou o presidente, será realizada na próxima terça-feira (18) em cerimônia no Palácio do Planalto.Bolsonaro passou a tarde sem agenda oficial, em reunião com seus principais aliados e conselheiros para resolver o novo desenho ministerial.Houve resistência por parte de Braga Netto em aceitar o convite para assumir a Casa Civil. Por outro lado, o presidente chegou a pensar se essa seria a melhor solução devido às críticas de que militares são maioria na equipe ministerial palaciana.Braga Netto é o atual chefe do Estado-Maior do Exército, liderou o Comando Militar do Leste e, durante dez meses em 2018, foi o interventor militar na área de segurança pública do Rio de Janeiro.Grupos influente no começo do mandato de Bolsonaro, os militares haviam perdido poder ao longo de 2019. No lugar, ascendeu a influência da ala ideológica do bolsonarismo, comandada informalmente pelos filhos de Bolsonaro e composta por discípulos do escritor Olavo de Carvalho.O cenário começou a mudar com a ida ao Planalto do general Luiz Eduardo Ramos, amigo de Bolsonaro que virou chefe da Secretaria de Governo.MILITARES NO 1º ESCALÃO DO GOVERNOHamilton MourãoVice-presidente, é general da reserva do ExércitoAugusto HelenoChefe do GSI, é general da reserva do ExércitoLuiz Eduardo RamosChefe da Secretaria de Governo, é general da ativa do ExércitoMarcos PontesMinistro da Ciência e Tecnologia, é tenente-coronel da reserva da Força AéreaBento AlbuquerqueMinistro de Minas e Energia, é almirante da reserva da MarinhaFernando AzevedoMinistro da Defesa, é general da reserva do ExércitoWagner RosárioMinistro-chefe da CGU, é capitão da reserva do ExércitoTarcísio FreitasMinistro da Infraestrutura, é capitão da reserva do Exército