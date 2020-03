Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi vítima de uma fake news que foi disseminada em grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Um site chamado Portal Política News publicou que ele havia defendido a presença do presidente nas manifestações de domingo (15) e que havia inclusive elogiado o mandatário.

As pessoas começaram a comentar o texto e a elogiar o magistrado, como se a notícia fosse verdadeira. Barroso desmente.

"Jamais me manifestei sobre a participação do presidente da República nas mobilizações do último domingo. São falsas as notícias de que eu teria apoiado os atos. Como ministro do Supremo, só me pronuncio acerca de questões institucionais, e não faço comentários sobre política", disse ele à reportagem.