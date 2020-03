O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma briga terminou com uma pessoa baleada na avenida Paulista, região movimentada de São Paulo, após a manifestação deste domingo (15) em defesa do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Segundo relatos de pessoas presentes, dois homens com camisa do Flamengo e carregando bandeira do Brasil se envolveram em uma briga com duas mulheres. Um deles teria puxado a arma e atirado.

Uma pessoa ficou ferida e foi levada ao Hospital das Clínicas, de acordo com a Polícia Militar. O caso será investigado pelo 78º Distrito Policial (Jardins).

O caso aconteceu em frente ao Shopping Center 3, e a avenida estava cheia. Vídeo publicado nas redes sociais mostra parte da confusão.

A engenheira de computação, Natália Torres, 37, viu a confusão. Segundo ela, uma das mulheres teria tomado a bandeira do Brasil de um dos homens e começou a agredi-lo. "Uma das mulheres estava batendo nos homens com a bandeira do Brasil. Acho que ele sacou a arma e atirou no chão, por causa do barulho", disse.

"Quando ele deu o tiro, todo mundo correu. Eu fiquei esperando dentro do Carrefour ali perto da Paulista. Quando saímos, a polícia já estava do outro lado da rua".