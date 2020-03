Alcolumbre se reúne com Bolsonaro e critica ataque de ministro ao Congresso

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se encontrou pela primeira vez com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na tarde desta segunda-feira (2), desde as críticas do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, ao Congresso se tornaram públicas.

Segundo informação da TV Globo, o objetivo do senado foi "externar o descontentamento com o ministro e com ataques ao Congresso. "Essas atitudes não serão mais toleradas. O Congresso é independente e não aceitará ataques à democracia", afirmou.

Cerca de duas semanas atrás, o general Augusto Heleno conclamou o governo a não ficar "acuado" pelo Congresso Nacional e pediu para o presidente "convocar o povo às ruas".

"Não podemos aceitar esses caras chantageando a gente. Foda-se", afirmou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos. A declaração estava em um áudio captado em uma live, em que ele dizia não ser aceitável o Poder Legislativo avançar sobre os recursos do Executivo.