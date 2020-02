Alcolumbre diz que insulto de Bolsonaro a jornalista da Folha é página virada

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse nesta quarta-feira (19) que o ataque do presidente Jair Bolsonaro à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S.Paulo, é "página virada".Um dia antes, Bolsonaro disse: "Ela [repórter] queria um furo. Ela queria dar o furo [risos dele e dos demais]", disse o presidente, em entrevista diante de um grupo de simpatizantes em frente ao Palácio da Alvorada. Após uma pausa durante os risos, Bolsonaro concluiu: "a qualquer preço contra mim".Ao se manifestar sobre o caso mais de 24 horas após o insulto à jornalista com insinuação sexual, Alcolumbre disse que "isso cada um conduz da sua maneira"."Do ponto de vista da instituição do Senado da República, acho que foi um episódio que é uma página virada, porque já aconteceu. Mas que a gente possa, daqui para frente, conduzir com mais respeito, com mais atenção porque vocês são atores importantes no fortalecimento das instituições", afirmou."A gente lamenta porque a gente sabe o papel fundamental da imprensa brasileira, a gente sabe que vocês todos fazem do dia a dia, a vida de vocês, o trabalho de vocês para levar informação. Mas isso cada um conduz da sua maneira. A minha maneira é esta, de conciliar, de agregar, de pacificar", disse o presidente do Senado.Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, foram procurados por meio de suas assessorias de imprensa. No entanto, até o final da manhã desta quarta-feira, nenhum deles havia se manifestado sobre o caso. O procurador-geral da República, Augusto Aras, também não se posicionou sobre a declaração do presidente.Questionado se o fato de o ataque partir do presidente da República não tornava o caso mais grave, Alcolumbre insistiu em encerrar o assunto."Eu já fiz a minha declaração. Acho que este é um episódio que é uma página virada. Eu sei da minha condução. A minha condução eu posso falar sobre ela. Eu trato com muito respeito, com muito carinho, todos vocês. Continuarei tratando e acho que é o caminho adequado manter a estabilidade, manter a tranquilidade, a pacificação. Os extremos não vão ajudar o Brasil."Nesta semana, Alcolumbre também foi alvo de comentários preconceituosos por causa da divulgação de um vídeo em que aparece dançando com seu pai. Ele considerou esse caso inaceitável."Acho que a CPI [das fake news] tem levantado questões importantes porque os brasileiros também têm sido agredidos diariamente. Eu fui vítima disso, vocês sabem disso, por um vídeo... o preconceito, a intolerância... E isso é inaceitável", afirmou Alcolumbre.As declarações de Alcolumbre foram dadas na porta da residência oficial da presidência do Senado, logo após uma reunião entre ele e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).Ao lado de Alcolumbre, Doria condenou a atitude de Bolsonaro em relação à jornalista da Folha."Não há democracia sem respeito à imprensa. Desrespeitar a imprensa é afrontar a democracia. Desrespeitar uma mulher jornalista é desrespeitar a sensibilidade que cabe a um cidadão e, principalmente, a um dirigente da nação em relação a uma jornalista mulher", afirmou Doria.A presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), disse que a importunação verborrágica contra a mulher é uma violência moral, tão grave quanto qualquer outra. "Ela dói tanto quanto a dor física porque ela agride a alma da mulher brasileira".Segundo ela, "essa dor é potencializada quando [a agressão] é dita por autoridades públicas".Sem citar claramente o ataque de Bolsonaro à repórter da Folha de S.Paulo, a senadora aproveitou a sessão da CCJ desta quarta-feira (19) para defender que a importunação verbal também seja tipificada como agressão contra a mulher."Fica aqui o meu manifesto de repúdio e o que realmente me estranhou foi a manifestação, mas, mais do que isso, a reação de deboche e de risada quando palavras tão insensíveis foram ditas", discursou Tebet. "Nós precisamos de igualdade para encontrar paz."