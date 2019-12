Agência Anadolu abre inscrições para concurso internacional de fotos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fotografias feitas em todos os países podem ser inscritas para participar do Istanbul Photo Awards 2020, que está com inscrições abertas até 31 de janeiro.O concurso se divide em quatro categorias: 1) Single News, para imagens únicas sobre qualquer tipo de notícia; 2) Story News, para série de fotografias; 3) Single Sports, para imagens únicas sobre qualquer tipo de esporte; 4) Story Sports, para série de imagens sobre esportes.Os três primeiros colocados de cada categoria receberão, respectivamente, US$ 5.000 (R$ 20.314), US$ 3.000 (R$ 12.188) e US$ 1.500 (R$ 6.094). O vencedor da categoria Single News será nomeado como “Foto do ano” e receberá o prêmio de US$ 8.000 (R$ 32.502).Os critérios de avaliação serão as características técnicas, a perspectiva, o uso do equipamento pelo fotógrafo, o modo como a notícia foi transmitida e a relevância do conteúdo.Manipulação digital e uso de Photoshop são proibidos na competição.As fotos devem ter sido tiradas em 2019 e ter legendas em inglês.