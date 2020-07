Veja o vídeo do suposto atentado ao apresentador do 'Amazonas Diário'

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Um vídeo extraído de câmeras de segurança mostra o momento em que Alex Braga, apresentador do "Amazonas Diário", é agredido após uma colisão de carros.

Alex alega que sofreu um atentado ao sair do trabalho, começando com a colisão proposital de um veículo com o seu, seguida de uma agressão a socos, por dois homens que estariam armados.

As imagens mostram o momento de uma possível discussão seguida de agressão.