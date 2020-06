Travesti é assassinada por incentivar mulher a deixar marido

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Uma travesti foi assassinada a facadas dentro de um ônibus em Recife, em Pernambuco, na manhã dessa quinta-feira (25). O assassino seria o marido de uma mulher a que a vítima estaria incentivando a se separar dele.

Conhecida como Lady Gaga, a travesti estava bastante machucada e foi arrastada pelos cabelos dentro do terminal pelo suspeito de 22 e um comparsa de 17.

Testemunhas contaram que em determinado momento ela conseguiu se desvencilhar dele e entrar no ônibus, mas foi alcançada e golpeada várias vezes no interior do veículo. Os autores do crime foram presos no local.

Conforme o site O Dia, a morte da travesti foi motivada por vingança, porque Lady Gaga estaria aconselhando a mulher a sair de casa, já que o parceiro costumava a espancar com frequência. O acusado descobriu a situação e decidiu eliminar a amiga da mulher.