Tenente baleado tentou impedir assalto em loja de Manaus; um morreu

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Manaus/AM - O tenente da Polícia Militar baleado na noite desta quinta-feira (30) tentou impedir um assalto a uma loja, na avenida Autaz Mirim, bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital. Houve troca de tiros e um dos suspeitos morreu no hospital.

Três homens chegaram em um carro para assaltar o local, quando o PM que estava à paisana reagiu, houve troca de tiros e o tenente foi atingido na barriga. Ele foi socorrido e levado para o hospital Platão Araújo.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do PM. Os demais suspeitos fugiram do local do crime.