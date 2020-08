Armados, suspeitos de tentativa de homicídio são presos no Amazonas

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

Manaus/AM - Dois homens foram presos nesta sexta-feira (31), no loteamento Cidade Nova, município de Humaitá, interior do Amazonas. Eles são suspeitos de tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo. Com eles, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 32, uma espingarda calibre 20, uma espingarda calibre 16 e 30 cartuchos deflagrados.

Após denúncias, os policiais encontraram um homem caído no chão, ensanguentado, com marcas de tiros, pedindo socorro próximo a uma área de mata no loteamento Cidade Nova. Ao ser socorrido pelo Samu, a vítima informou o nome do autor dos disparos aos policiais.

Ao chegar no local indicado pela vítima, os policiais militares encontraram o suspeito escondido com outro comparsa. Os dois confessaram o crime e disseram onde as espingardas estavam escondidas.

Os suspeitos foram conduzidos à 8ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município para os procedimentos legais.