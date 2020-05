Suspeito de tráfico de drogas é preso passeando de canoa no Amazonas

O impeachment do governador do Amazonas

Manaus/AM- Um homem de 27 anos, foi preso na tarde de sexta-feira (08),suspeito de tráfico de drogas, na comunidade de Foz do Tapauá, município de Canutama, interior do Amazonas.

Os policiais receberam denúncia anônima informando que um barco estaria chegando com entorpecentes, e que um homem iria receber o material na comunidade de Foz do Tapauá. O comandante do Distrito de Belo Monte pediu apoio às equipes de serviço do 1° Pelotão de Canutama. Ao chegar ao local, os policiais avistaram o suspeito dentro de uma canoa, quando já estaria em posse da encomenda.

Chegando a sua residência, o suspeito foi submetido a revista pessoal. Na ação, foi encontrada uma mochila contendo duas porções de substância entorpecente possivelmente pedra de oxi, pesando 632 gramas; duas porções de maconha tipo skunk, pesando 119 gramas; uma balança de precisão; R$ 597 em espécie; um aparelho celular; duas garrafas de uísque, e outros materiais.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido até o 62° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.