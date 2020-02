‘Soldado’ do CV é morto em confronto com a Rocam minutos antes de ataque na Compensa

Manaus/AM - Um suposto soldado da facção criminosa Comando Vermelho, morreu na noite desta quarta-feira (12), após um confronto com a Rocam, no beco 28 de Agosto, rua 28 de Agosto, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia militar, denúncias anônimas informaram que um grupo do CV estava se preparando para atacar integrantes da FDN (Família do Norte), na Compensa. Ao chegarem no local, policiais da Rocam foram recebidos a tiros e revidaram. Um dos integrantes acabou sendo baleado e socorrido ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Foto: Portal do Holanda / Caio Guarlotte

Ao chegar no hospital, o suspeito não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Os outros integrantes do grupo criminoso conseguiram fugir. Foram apreendidos no local, 2 pistolas , 1 calibre .40 e 1 calibre .380, 4 revolveres calibre 38, 1 espingarda calibre 12, 2 rádios comunicadores, 4 colete balístico e 2 balaclava.

O corpo do suspeito foi removido ao Instituto Médico Legal.