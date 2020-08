Soldado de 18 anos morre ao ser baleado dentro de batalhão em Manaus

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

Manaus/AM - Um soldado do Exército, identificado como Jhonata Corrêa Pantoja, de 18 anos, morreu no fim da noite desse domingo (2), após levar um tiro de fuzil dentro do 7º Batalhão de Polícia do Exército localizado na avenida São Jorge, bairro São Jorge, Zona Oeste.

Informações preliminares são de que o tiro teria ocorrido de forma acidental por volta das 4h, mas ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do disparo.

Jhonata foi socorrido por colegas e encaminhado ao Hospital 28 de Agosto, mas o ferimento era muito grave e ele acabou não resistindo e morreu na unidade.Um inquérito deve ser aberto para apurar a morte do soldado.