Sete agentes são mantidos reféns em rebelião na UPP

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que até o momento sete agentes de socialização estão sendo feitos reféns durante a rebelião na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

A rebelião teve início durante a entrega do café da manhã, quando internos serraram a grade de duas celas e fizeram os agentes de socialização de reféns. Os presos exigem a presença da imprensa e dos direitos humanos. Não há informações sobre mortos.

O Grupo de Intervenção Penitenciária (GIP) e forças de segurança da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) - Rocam, COE, Batalhão de Choque, Companhia de Cães - estão no local e já iniciaram as negociações.