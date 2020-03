Ronaldinho Gaúcho é preso preventivamente no Paraguai

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Roberto de Assis, foram presos preventivamente na noite desta sexta-feira (6) por ordem da Procuradoria-Geral do Paraguai, após entrarem no país com documentos falsos passaportes na última quarta-feira (4).

A prisão preventiva no Paraguai é utilizada quando se acredita na existência do risco de fuga da pessoa investigada, e pode durar até 48 horas.

Ainda hoje, a Justiça do Paraguai não aceitou a posição do Ministério Público em não levar adiante uma investigação sobre os dois e o caso foi encaminhado para a procuradora-geral do Estado, Sandra Quiñónez. Com informações da Folha de São Paulo.