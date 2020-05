Presos pedem representante da OAB e sinalizam negociação em UPP em Manaus

Coronavirus já entrou dentro de casa

Manaus/AM - Em poder de ao menos quatro reféns, internos da Unidade Prisional do Puraquequara exigiram a a presença de um representante da OAB para da início as negociações com a polícia.

Eles continuam confnados no telhado da unidade, de onde conseguem observar toda a movimentação da polícia que cerca a unidade desde as primeiras horas da manhã de hoje (2).



Na parte interna da unidade, outra parte dos rebeldes seguem circulando entre as alas, onde provocam focos de incêndio e tentam impedir a entrada das tropas.