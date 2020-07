Polícia prende suspeitos de matarem homem que ficou famoso na web

Wilson Lima e a teoria do nada

Um casal foi preso nesta terça-feira (14), suspeitos de matar José Ricardo Fernandes Ribeiro, de 44 anos, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Ele ficou famoso na web por velar a mãe sozinho, no ano passado.

A polícia informou que a mulher detida teria ajudado a vítima a juntar R$ 40 mil em doações para tratamento de uma doença renal crônica e combinou de receber parte do valor, mas não teria recebido o valor combinado. Com raiva, a suspeita contratou um "matador de aluguel" por R$ 2 mil para ajudá-la a cometer o crime, de acordo com o Sistema Globo.

A mulher não conseguiu pegar nenhuma parte do dinheiro das doações e incendiou a casa em que José Ribeiro morava e ele morreu um dia depois de dar entrada no hospital, com 80% do corpo queimado.

Os suspeitos devem responder por homicídio com furto.