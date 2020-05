Homem é preso ao supostamente trocar arma por drogas em Manaus

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - Um homem identificado como D.A .F, foi preso na noite desta quarta-feira (6)suspeito de estar em posse de uma arma e tentar trocá-la por droga. Ele foi abordado na avenida Grande Circular, ma Zona Leste de Manaus, após ser denunciado.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima foi recebida informando que um homem armado estaria trafegando na avenida. Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) começaram a fazer as buscas e encontraram o homem com as características informadas. Com ele, segundo a polícia, foi encontrado um revólver.

Ao ser questionado, o suspeito teria informado que estaria em direção a casa de um comprador. A polícia foi até o local informado e não encontrou o suposto cliente, que iria pagar a 'encomenda' com drogas. Os entorpecentes foram encontrados.

O suspeito foi levado para uma delegacia na Zona Leste, e ficará a disposição da Justiça.