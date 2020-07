Polícia fecha 'rinha de galos' e apreende mais de 40 aves com sinais de maus-tratos

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Um uma equipe da Polícia Militar Ambiental apreendeu mais de 40 aves nesta terça-feira (28), São Paulo.

Aproximadamente 20 galinhas e 13 galos índios, foram medicamentos e materiais utilizados no "treinamento" das aves. Os animais apresentavam mutilações típicas como esporas serradas, penas raspadas para aplicações, confinamentos minúsculos, sem ventilação do preparo para participar das lutas e marcas de aplicações medicamentosas em seus corpos.

Além das aves domésticas, foram apreendidas 15 aves da fauna silvestre mantidas em cativeiro ilegal, também maltratadas.

O infrator foi autuado, conduzido à delegacia e responderá pelos crimes ambientais em liberdade.

As aves silvestres receberão cuidados junto ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê e as domésticas junto à prefeitura de Osasco, através da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal.