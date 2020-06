Polícia apreende 7kg de drogas e prende três suspeitos em embarcação com destino a Manaus

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Manaus/AM - A polícia tirou de circulação cerca de 7kg de drogas, tipo ˜skunk˜, e três suspeitos foram presos após a deflagração de uma operação do Batalhão Ambiental, nesta sexta-feira (19).

Uma denúncia anônima indicou que três homens estariam em uma embarcação vindo de Coari, interior do Amazonas, e estariam transportando drogas. Os policiais montaram um cerco, antes da lancha atracar no Porto de Manaus. Após a abordagem, os policiais encontraram vários tabletes de maconha tipo ˜skunk˜ escondidos em meio as bagagens dos suspeitos.

O material foi apreendido e os suspeitos foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.