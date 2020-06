PF entra na sede do governo e faz buscas na casa de Wilson Lima em Manaus

Anjos e demônios

Manaus/AM- A Polícia Federal desencadeou na manhã desta terça-feira (30) uma nova operação de busca e apreensões em

Manaus.

Segundo o Portal do Holanda apurou, os alvos são altos funcionários do governo do Amazonas e empresários ligados ao setor de saúde. Agentes da PF se encontram neste momento na sede do governo, no bairro da Compensa e no Conjunto Vila Rica, no Adrianopólis, onde mora o governador Wilson Lima.

Os agentes também estão na sede da Secretaria de Saúde do Estado (Susam).