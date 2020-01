Onze são presos e um adolescente apreendido durante operação em Manaus

Manaus/AM - Em ações nesta quinta-feira (23) e madrugada desta sexta (24), a Polícia Militar do Amazonas prendeu 11 pessoas, apreendeu um adolescente e cumpriu um mandado de prisão em Manaus. As prisões estão ligadas aos crimes de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Também foram retiradas de circulação seis armas de fogo e 22 munições.

As ocorrências foram registradas nos bairros Armando Mendes, Jorge Teixeira, São José 2, Compensa, Novo Aleixo, João Paulo, Presidente Vargas e Cidade Nova, das zonas leste, norte e sul de Manaus.

Policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 19 anos por roubo no bairro Armando Mendes, zona leste, depois que ele e um comparsa efetuaram roubos em uma motocicleta.

Policiais da Força Tática prenderam um casal que estava comercializando entorpecentes no ramal do São Francisco, no Km 39 da AM-010. Com a dupla, foram encontradas duas espingarda calibre 20, cinco munições e 93 trouxinhas de material entorpecente.

No bairro Cidade Nova, zona norte, policiais da 15ª Cicom prenderam um homem de 20 anos por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Com ele, foi encontrada uma arma de fogo caseira, uma munição de calibre 28, 53 trouxinhas supostamente de oxi e R$ 200 em espécie.

Um homem de 22 anos foi preso e um adolescente apreendido por roubo no bairro São José 2. Os dois estavam em atitude suspeita quando foram abordados pelos policiais, que apreenderam com eles um simulacro de arma de fogo, uma motocicleta e dois celulares.