No Amazonas, polícia incinera 2 toneladas de drogas avaliadas em R$ 11 milhões

Manaus/AM - Aproximadamente duas toneladas de drogas avaliadas em R$ 11 milhões, foram incinerados na manhã dessa sexta-feira (14), em um empresa de resíduos, na avenida Guiana Francesa, no Distrito IndustrIal 2, na Zona Leste.

O material foi apreendido durante ações policiais ocorridas entre dezembro de 2019 e fevereiro deste ano na capital e interior.

O diretor do Denarc, Paulo Mavignier, explica que a maior parte da droga foi recolhida em fiscalizações e ações de combate ao tráfico na área do Rio Solimões, principal rota usada pelos narcotraficantes internacionais.

Mavignier destaca ainda, o prejuízo das facções com a destruição do material considerado de altíssimo valor no mundo do crime:

“Temos aí 1.900 t de maconha tipo skunk, que é uma droga que tem um valor muito elevado aqui na cidade e 100 Kg de cocaína que tem um valor agregado muito alto. Essa droga é pulverizada muito rápido na cidade (…) vale ressaltar que parte dessa droga não fica só no Amazonas, ela segue para o Pará, para chegar como finalidade nos estados do Sul e Sudeste do Brasil”.